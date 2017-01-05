بالفيديو.. اللقطات الأولى من موقع تفجير سيارة مفخخة بجبلة في سوريا

عرضت فضائية «RT»، أولى اللقطات لموقع تفجير سيارة مفخخة بمدينة جبلة في محافظة اللاذقية

وأسفر تفجير سيارة مفخخة وسط مدينة جبلة في محافظة اللاذقية غرب سوريا، عن سقوط عدة قتلى وجرحى.وأفاد قائد شرطة اللاذقية اللواء |ياسر الشريطي| في تصريح لوكالة |سانا| بوقوع التفجير قرب الملعب البلدي في مدينة جبلة.