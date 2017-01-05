يحل الكابتن |إكرامي الشحات| نجم منتخب مصر السابق وحارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي، خلال برنامج «معكم»، المذاع على فضائية «cbc»، غدًا الجمعة في تمام التاسعة مساء

وقال إكرامي، خلال برومو الحلقة: «لو النادي الأهلي هيطلعني من الباب هنطله من الشباك».وأضاف: «لما رمضان صبحي أقدم لبنتي، قولتها رأيك إيه، فردت على بكسوف اللي تشوفه يا بابا، فمازحها قائلًا خلاص أنا مش موافق، فقالت له لا أنا موافقة، فقولتلها يتجوزك بس اقعدي معايا وهو يسافر».