تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حاملة المروحيات |جمال عبد الناصر|، بعدما تسلمتها القاهرة من باريس الفترة الماضية لتنضم لأسطول القوات البحرية

وتعد حاملتا المروحيات ميسترال |جمال عبد الناصر| و|أنور السادات| من أبرز قطع الأسطول الجنوبي واللتين دخلتا الخدمة في الأسطول المصري بعد وصولهما شواطئ إسكندرية.وجاء ذلك خلال تدشين السيسي اليوم الخميس، الأسطول الجنوبى باللواء الثانى ووحدات خاصة بخليج أبوسومة بسفاجا بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربى وكبار رجال الدولة.