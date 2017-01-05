عرضت فضائية «إكسترا نيوز»، لقطات مصورة لحاملة المروحيات ميسترال |جمال عبد الناصر|، خلال مشاركتها في فعاليات افتتاح أعمال التطوير بغرفة عمليات الأسطول الجنوبي، عقب افتتاح الرئيس السيسي منشآت ووحدات الأسطول الجنوبى باللواء الثاني ووحدات خاصة بخليج أبو سومة بسفاجا يرافقه الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وكبار رجال الدولة

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي حاملة المروحيات ميسترال |جمال عبد الناصر|، بعد قليل، بعدما تسلمتها القاهرة من باريس الفترة الماضية، لتنضم لأسطول القوات البحرية.وتعد حاملتا المروحيات ميسترال |جمال عبد الناصر| و|أنور السادات| من أبرز قطع الأسطول الجنوبي، واللتين دخلتا الخدمة في الأسطول المصري بعد وصولهما شواطئ إسكندرية.وجاء ذلك خلال تدشين السيسي، اليوم الخميس، الأسطول الجنوبي باللواء الثاني ووحدات خاصة بخليج أبو سومة بسفاجا بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربى وكبار رجال الدولة.