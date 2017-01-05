عرضت فضائية «RT»، عرضا موسيقيا في روما الإيطالية لإحياء ذكرى وفاة فرقة ألكساندروف

وأجرت الأكاديمية الحرة في روما عرضا موسيقيا خاصا في كنيسة سانتا ماريا ديل بوبولو لإحياء ذكرى موسيقي فرقة ألكساندروف العسكرية الذين قضوا مصرعهم في كارثة تحطم طائرة |تو-154| 25 ديسمبر الماضي.وقال جوفاني جافا أحد منظمي الفعالية: «سنستخدم كل فرصة لإحياء ذكرى موسيقيي فرقة ألكساندروف وإن الفن لا يزال حيا».