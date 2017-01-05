نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية في ضبط منفذ حادث استهداف الارتكاز الأمني أمام مسجد السلام بمنطقة الطالبية بشارع الهرم بمديرية أمن الجيزة

وجاء ذلك عقب تمكن فريق البحث الجنائي بالمديرية من تحديد منفذيه والذي تبين أنهما من عناصر ما يسمى بالحراك المسلح التابع لحركة حسم الإخوانية.وتبين أن المتهمين هما محمود أحمد محمد أحمد أبوالليل أحد العناصر المنفذة للحادث (محكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة سنتين في القضية رقم 277 / 201 / 2015، جنايات عسكرية أسيوط |عمليات نوعية| وعثر بحوزته على (بندقية آلية – 53 طلقة – 3 خزن خاصة بذات البندقية – اثنين طبنجة عيار 9 مم – 30 طلقة من ذات العيار – وقناعين وجه – جهاز كمبيوتر محمول وآخر لوحي – 5 فلاشات ميموري) وكذا احتوت المضبوطات على صور ومقطع فيديو لعملية رصد القول الأمني المستهدف.كما تم تحديد هوية العنصر الثاني والذي تم استهداف مكانه سابقا بنطاق مدينة 6 أكتوبر التي استخدمتها العناصر المنفذة للحادث في التخطيط والاختباء تمهيدًا للتنفيذ والتي تم استهدافها عقب استئذان النيابة العامة والمطلوب ضبطه في القضية رقم 79 / 2016 حصر أمن دولة عليا، |تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة| والذي لقي مصرعه إثر تبادل لإطلاق النيران مع القوات الأمنية وعُثر بحوزته على (طبنجة حلوان عيار 9 مم – نظارة رصد مزودة بكاميرا – 2 هاتف محمول – 2 فلاش ميمورى).وكان أول الخيط ضبط السيارة المستخدمة في الحادث (ماركة دايو) بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة. وتمكن فريق البحث المعنى من كشف المعلومات وهي تلقي المتهم الأول الذي تم ضبطه تكليفا من مسئولى مجموعته بحركة حسم برصد أفراد الارتكاز الأمني المشار إليه أعقبها استلامه |اثنين| طبنجة من المتوفى السابق الإشارة إليه لتأمين عملية زرع العبوة.كما تبين أنه وبرفقة مجموعته قاموا استقلال السيارة المضبوطة من إحدى النقاط المتفق عليها سلفًا بمنطقة المريوطية وبداخلها العبوة المتفجرة المستخدمة في الحادث والتي تم إعدادها على شكل كتلة أسمنتية بهدف التمويه وصعوبة كشفها.وفى أعقاب وصوله إلى الموقع قام أحد أفراد المجموعة (قائد السيارة) باستيقافها والتظاهر بتعطلها من خلال فتح غطاء المحرك وقيام المضبوط بزرع العبوة المتفجرة.كما تم ضبط اثنين من العناصر الإرهابية أعضاء الحركة والمسئولين عن تدبير الأوكار التنظيمية التي تستغل في إيواء عناصرها وتخزين الأسلحة والذخائر وتدبير السيارات المستخدمة في تنفيذ العديد من العمليات الإرهابية.كما أسفرت الجهود عن تحديد معلومات ذات صلة برصد تلك العناصر العديد من الأهداف التي كانت تسعى في إطار نهجها الإرهابى لاستهدافها خلال الفترة الحالية، استمرارًا لتنفيذ مخطط تنظيم الإخوان الإرهابى ضد مؤسسات الدولة المهمة والحيوية ورجال الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والشخصيات العامة.