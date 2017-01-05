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وزير النقل: نسعى لتطوير البنية التحتية للموانئ البحرية
05
يناير
2017
13:49 PM
قال جلال سعيد، وزير النقل، إن ميناء الإسكندرية يستحوذ على 60% من تجارة مصر في العالموأضاف «سعيد»، خلال كلمته بافتتاح أعمال تطوير ميناء سفاجا، أن الدولة تعمل حاليًا على تطوير البنية التحتية للموانئ البحرية.وافتتح، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من المشروعات الكبرى، منها افتتاح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 ملايين جنيه.ومنح الرئيس السيسي عددا من طلاب الجامعات والشباب قص شريط الافتتاح، كما استمع لعرض من الدكتور جلال سعيد وزير النقل والمواصلات.كما شهد السيسي أيضا تدشين الأسطول الجنوبي باللواء الثاني وحدات خاصة بخليج أبوسومة بسفاجا، بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من كبار رجال الدولة.
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