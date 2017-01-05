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بالفيديو.. «السيسي» يتسلم هدية تذكارية من قائد القوات البحرية
05
يناير
2017
10:49 AM
تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، هدية تذكارية عبارة عن كتاب الله |المصحف الشريف| من قائد القوات البحرية اللواء بحرى أركان حرب أحمد سعيد، خلال فعاليات افتتاح أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء بتكلفة ٥١٠ ملايين جنيهويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس، عددًا من المشروعات الكبرى، ومنها أعمال التطوير والإنشاءات الجديدة بميناء سفاجا البحري بتكلفة ٥١٠ ملايين جنيه، و٤ طرق رئيسية بتكلفة ٢ مليار و٨٨٥ مليون جنيه، وهي «سوهاج - قنا»، و«قنا - سفاجا» المدرجان بالمشروع القومي للطرق والكباري و«الشيخ فضل- المنيا»، و«الشيخ فضل- رأس غارب»، بجانب محور كوبري طلخا، الذي يخدم حركة النقل التبادلي بين محافظات شرق ووسط الدلتا، ويشمل خمسة كباري وميناء بتكلفة 460 مليونًا.وبلغت أعمال تطوير ميناء سفاجا 510 ملايين جنيه، وزادت مساحة الميناء بعد التطوير بنسبة 185%، ووصلت إلى 825 ألف متر، وشملت إنشاء محطة ركاب بطاقة استيعابية 1.3 مليون راكب سنويا، ومساحة إجمالية 12 ألف متر مربع بزيادة قدرها 156% عن مرحلة قبل التطوير، وتتكون من صالة سفر بمساحة 2200 متر مربع وطاقة استيعابية 1000 راكب يوميًا وصالة وصول بمساحة 2400 متر مربع وطاقة استيعابية 1200 راكب في اليوم.
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