قال هشام أبو سنة، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، |إن تكلفة تطوير ميناء سفاجا وصلت لـ 510 ملايين جنيه

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حاتم نعمان، ببرنامج «بنحبك يا مصر»، المذاع على فضائية «LTC»، أن الميناء بعد التطوير أصبح على أعلى مستوى، ويوجد به محطة ركاب عالمية. وأكد أن مشروع تطوير ميناء سفاجا لن يكون الأخير، وسيكون البداية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإنشاء محطة بحرية جديدة للبضائع والحاويات العامة لتتكامل مع ميناء سفاجا، لتكون منظومة تِجارية سياحية كاملة؛ للدفع بعملية التنمية في جنوب الوادي، وتسهّل على المستثمرين نقل المنتجات ودخول المواد الخام للمصانع.