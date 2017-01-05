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عمرو اديب: انتم محتاجين تبنوا كام كنيسة؟ .. البابا تواضروس: بناء الكنيسة ليس مجرد رفاهية
05
يناير
2017
02:03 AM
عمرو اديب: انتم محتاجين تبنوا كام كنيسة؟. البابا تواضروس: بناء الكنيسة ليس مجرد رفاهية
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