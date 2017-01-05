وصف حسن شحاتة نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الأسبق، والمدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعض ضيوف الأستديوهات التحليلية بـ|عواجيز الفرح|

وأضاف |المعلم| خلال حواره لبرنامج |فحص شامل| تقديم الإعلامية راغدة شلهوب، والمذاع على فضائية الحياة، أنه يذهب في بعض الأحيان لتحليل المباريات، لكنه لا يسمع غيره من المحللين؛ حتى لا يشتت فكره الفني.