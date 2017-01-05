قال حسن شحاتة نجم نادي الزمالك، ومنتخب مصر السابق، والمدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني: |إن الدولة رفضت توليه تدريب منتخب نيجيريا لمدة 6 أشهر فقط؛ حيث كان سيقود منتخب النسور الخضر في كأس العالم، لكن تم رفض العرض لأنه كان وقتها المدير الفني للمنتخب|

وأضاف |شحاتة|، خلال حواره لبرنامج «فحص شامل» تقديم الإعلامية «راغدة شلهوب» والمذاع على فضائية «الحياة»: أن المدربين المصريين لم يتواجدوا من قبل لتدريب المنتخبات في القارة السمراء ولا في كأس العالم، وكانت الفرصة الوحيدة للمدربين المصريين عندما تلقى هو عرضًا لتدريب منتخب نيجيريا.