قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن المستشار مرتضى منصور، لو عرض عليه تدريب نادي الزمالك سيوافق وليس لديه مانع أو مشكلة

وأضاف خلال حواره لبرنامج «فحص شامل»، تقديم الإعلامية «راغدة شلهوب»، والمذاع على فضائية «الحياة»:« مرتضى منصور يعلم أني لا أمانع في تدريب الزمالك، وأن هناك أشخاصا بتوصل كلام لرئيس الزمالك عنى لا أساس لها من الصحة، ومن ضمن الكلام أنه لا يحب النجوم وسيعمل فتنة في الفريق، لكن رئيس النادي يعلم أن هذا الكلام غير صحيح».