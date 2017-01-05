قال حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، |إنه غير مقتنع بطريقة لعب الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، معتبرًا طريقة لعبه دفاعية جدًا|

وأضاف |شحاتة|، خلال حواره لبرنامج «فحص شامل»، تقديم الإعلامية «راغدة شلهوب»، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن كوبر نتائجه جيدة حتى الآن، وحقق هدفه الأول بالتأهل لكأس الأمم الأفريقية بالجابون والتي تنطلق بعد أيام، ويتبقى الهدف الأكبر وهو التأهل لكأس العالم في روسيا 2018.