هاجم الإعلامي تامر عبد المنعم، الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بسبب تدويناته المحرضة ضد الدولة، قائلا: «أنت لا تفعل أي شيء سوى التحريض والنحس والدمار للوطن

. محدش طايقك».وتابع عبد المنعم، خلال برنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»: يجب على البرادعي أن يحذر غضب المصريين من أفعاله وتصرفاته ضد الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية تدرك أن البرادعي صوت جديد للإخوان.