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بالفيديو.. البترول: توزيع 6.3 ملايين كارت ذكي على أصحاب المركبات
04
يناير
2017
22:48 PM
قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، إن الشركة المنوط بها إصدار الكارت الذكي للمواد البترولية أصدرت حتى الآن 63 ملايين كارت لأصحاب المركبات.وأضاف عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة» تقديم الإعلامية «أماني الخياط» والمذاع بفضائية «on live»، إنه يريد أن يؤكد أنه لا زيادة في أسعار الوقود ولا يوجد تحديد للكميات.
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