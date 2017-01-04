اخبار مصر
-
رياضة
- نشرة رياضة فيتو.. وأبرزها التشكيل النهائي لجهاز الزمالك
- كوبر يتسلم جائزة أفضل مدافع لرامي ربيعة بنفسه
- أحمد الشناوي بعد اختياره أحسن حارس مرمى: هو الأهم في حياتي
- لاعبو المنتخب يحضرون حفل «أوسكار» جمعية اللاعبين المحترفين
- بودي جارد لتأمين محمد صلاح في حفل جمعية اللاعبين المحترفين
- الأندية تطالب الجبلاية بتحديد مصير الاتحاد في دوري الجمهورية 2002
- سموحة يدخل معسكرا بالقاهرة استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالكأس
- سليمان: سموحة يمتلك إمكانيات تؤهله للمنافسة على البطولات
- 10 آلاف جنيه عقوبة الحديث للإعلام في الزمالك
- الاتحاد الأفريقي يعلن القوائم النهائية لجوائز عام 2016
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
عمرو أديب عن قتل صاحب محل الخمور: «إلحقونا.. هنضيع ونتدبح»
04
يناير
2017
22:48 PM
علق الإعلامي عمرو أديب على حادث مقتل صاحب محل الخمور، يوسف لمعي، بالإسكندرية، قائلا: «الناس دماغها اتخطفت في الـ20 سنة اللي فاتت. العقل المصري اتخطف، والناس دماغها باظت»، لافتًا إلى أن هناك عددا كبيرا من الشعب المصري- للأسف الشديد- قد لا يبدي انزعاجه من هذا الحادث، باعتباره نال من صاحب محل خمور.وناشد أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: الأزهر الشريف وعلماء النفس والاجتماع بمكافحة الأفكار المتطرفة، وحماية الأجيال القادمة من تفشي الفكر الداعشي بين المصريين، لاسيما بين الشباب. مردفا: «إلحقونا.. هنضيع وهيدبحونا.. الأجيال الجاية معرضة تبقى دواعش.. الناس ديه هياكلونا»، مشيرًا إلى أن الدواعش يمتلكون مفتاح التسلل إلى عقول المصريين، المرتبطين بالدين.وأشار: إن قاتل صاحب محل الخمور بالإسكندرية، أقدم على القتل على أساس العقيدة، وليس بسبب خلاف مادي. مضيفا: «الواد ده داعشي.. من الذئاب المنفردة، وعلى عقيدة داعش».وأبدى أديب استياءه من إقامة شيخ الأزهر مؤتمرا لشباب ميانمار، وتركه لانتشار الفكر المتطرف والإرهابي بين عدد كبير من الشباب والنشء المصري، لافتا إلى أنه يوجد في كل مؤسسات الدولة شخص إخواني، يتملكه الفكر الداعشي، سواء في الثقافة أو الإعلام أو القضاء أو الشرطة.وتابع: لا أستثني مكانا لا يوجد به شخص يميل إلى الفكر الإخواني المتطرف.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
كل يوم - ياسر برهامي عن ذبح مسيحي بالاسكندرية: محرم ولا يجوز شرعا
كل يوم: حلقة كريستيانو رونالدو مع عمرو أديب حديث العالم
عمرو أديب: انترفيو كريستيانو رونالدو هو أعلى انترفيو كامل يتم مشاهدته في العالم لـ كريستيانو
عمرو اديب: لو عايزين البلد دي كلها إخوان أو دواعش قولولنا .. نلم حياتنا ونروح بلد تانية
كل يوم - شوف عمرو اديب عايزهم يعملوا إيه مع قاتل صاحب "محمصة" الاسكندرية
تامر عبد المنعم للبرادعي: «انت نحس ومحدش طايقك»
بالفيديو.. البترول: توزيع 6.3 ملايين كارت ذكي على أصحاب المركبات
عمرو أديب عن قتل صاحب محل الخمور: «إلحقونا.. هنضيع ونتدبح»
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع