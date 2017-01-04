قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قانون الإفلاس الذي تم إقراره يضع حلولا بديلة قبل الوصول للمرحلة الأخيرة، لافتًا إلى أن القانون به مادة تؤكد إلغاء عقوبة الحبس التي تأتي عن طريق غير العمد

وأشار سلطان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم|، المذاع على قناة |الحياة|، تقديم تامر أمين، إلى أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس لن ينفذ منه المتلاعبون قضائيًا، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار قريبًا.