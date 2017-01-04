قال النائب حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب: إنه حتى الآن تم الإفراج عن قائمتين من الشباب المحبوسين دون ذنب

مشيرا إلى أن القائمة الواحدة تضم من 200 إلى 300 شاب.وأضاف النائب حسين أبو جاد، خلال حواره ببرنامج «عين على البرلمان»، تقديم الإعلامية «هند جاد»، والمذاع على فضائية «الحياة 2»: هناك العديد من المواطنين قدموا طلبات؛ للإفراج عن محبوسين في قضايا جنائية، وهذا خارج الإطار، ولن يتم الإفراج عنهم، حتى قضاء مدة حبسهم.وتابع: إن الشباب الذين سيتم الإفراج عنهم، ما يقرب من 4 آلاف شاب، محبوسين بدون ذنب، وأن المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، خارج إطار المفرج عنهم.