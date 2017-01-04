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بالفيديو.. إلهام شاهين: وجود الأولاد في حياتي كان هيضرني
04
يناير
2017
19:49 PM
قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها ليست نادمة على عدم إنجابها أولادا؛ لأنها مسئولية كبيرة عليها، تتخطى قدرتهاكما أن حياتها ستدمر، وتتضرر؛ بسبب خوفها الشديد على أطفالها، لو كانت أنجبت.وأضافت إلهام شاهين، خلال حوارها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات: مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»: إنها عندما كانت تفكر في الإنجاب، كانت تخشى أن يتسبب هذا الطفل في اعتزالها الفن، خاصة أن الأولاد يغيرون مفاهيم الحياة.
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