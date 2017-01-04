أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها ترفض شخصية أمينة وسي السيد، وأن السيدة لابد أن تحب قبل الإقبال على الزواج، كما أن السيدات أنواع: منهن من تكره الوحدة في المنزل، فتقبل على الزواج، وأخريات يرغبن في زوج ينفق عليهن

وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات: مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»: إن كل تجاربها في الزواج كانت عن حب من جانبها، أو حب شديد ممن كان يحبها. وأشارت إلى أنها ممكن أن يكون عمرها 80 سنة وتتزوج.