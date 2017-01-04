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بالفيديو.. إلهام شاهين تكشف عن صفات فتى أحلامها
04
يناير
2017
19:48 PM
قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها ترفض مقولة «الراجل مايعيبوش إلا جيبه»، وأن ما يعيب الرجل فقط هو «شخصيته»، وأشارت إلى أنها لا تقبل الزواج من رجل «عشان ماله»وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» تقديم الإعلاميات: مفيدة شيحة وسهير جودة ومنى عبد الغني، والمذاع على فضائية «cbc»، وأن فتى أحلامها يكون رجلا: «يدلع دماغي، وأن يكون محبا للدنيا، وغير مكتئب، ومثقف، ولديه وعي للحياة، وحنيه، ويفرحني، وهذه المواصفات أكيد موجودة في الرجل».
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