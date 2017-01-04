أجاب الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر الأسبق، عضو مجمع البحوث الإسلامية، على سؤال المتصلة «سما»، الذي قالت فيه: لو لقيت فلوس في الشارع آخذها ولا أعمل إيه؟، قائلا: «ما انتي لو مخدتهاش حد تاني هياخدها»

وطالب «عاشور»، خلال برنامجه «فتاوى»، المذاع على فضائية «الحياة»- المتصلة، بضرورة سؤال المحال التجارية والمواطنين بالمنطقة، هل ضاع من أحد منهم مبلغ من المال، وإذا أبلغك أحد ببيانات المال، يأخذه، وفي حال عدم الوصول لصاحب المال، يكون المبلغ نصيب من وجده وحلاله.