طالب الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدولة بسرعة تطهير مؤسساتها من المنافقين للنظام، لافتا إلى أن البعض يملكون قدرة هائلة في نفاق النظام السياسي

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «منهج حياة» تقديم الإعلامي محمد محفوظ المذاع على فضائية «العاصمة»، «هناك شخصيات عامة كتبت مقالات مدح في الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وعندما توفn وجاء السادات انقلبوا على عبد الناصر، ومدحوا في السادات وعندما مات انقلبوا عليه وهكذا».وأوضح: «النفاق ليس من الإسلام، والشكاوى الكيدية آفة يجب التخلص منها وهى نوع من أنواع النفاق».