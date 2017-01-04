قالت الدكتورة عزة هيكل، عميد كلية اللغة والإعلام، إن تكرار عرض مشهد العنف والقتل بالوسائل الإعلامية، يجعل الإنسان أكثر ميلا للعدوان ويفقد إنسانيته، وتقبل للجرائم ومشاهدة تلك المشاهد العنيفة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباحك عندنا»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأربعاء، أن البلاد العربية تعاني حالة من الأمية الثقافية، وبالتالي يتداول الشباب والأطفال تلك المشاهد المليئة بالعنف، مما يؤدي إلى فقد إنسانية المجتمع.وانتقدت عرض مشاهد العنف والدماء بالدراما التليفزيونية والأعمال الفنية، حيث يتباهى شباب المخرجين في عرض تلك المشاهد، مضيفة: «الناس بتموت زي الذباب».