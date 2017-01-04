قال المحامي مصطفى الجمال، عضو لجنة حقوق الإنسان: إن مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية، منوهًا إلى أن مصر أصبحت محطة من محطات تصدير الأعضاء

وشدد «الجمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أمنية مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، على أن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت مقننة على مستوى العالم.وأشار أنه يتم استغلال فقر بعض الأفارقة وغيرهم وشراء أعضائهم البشرية، سواء بموافقتهم أو بالسرقة، مؤكدا ضرورة وضع قوانين رادعة، للحدّ من ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، ومعاقبة من يقوم بذلك.