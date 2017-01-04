اخبار مصر
-
رياضة
- حارس مرمى المقاولون ينتظم في معسكر المنتخب العسكري
- أزمة القطط تعود للظهور مرة أخرى بالأهلي
- أبوالوفا: مجلس الجبلاية يحسم تشكيل أجهزة المنتخبات غدا
- 3 لاعبين فقط بقائمة المنتخب شاركوا في بطولات أمم أفريقيا السابقة
- أعضاء هليوبوليس يطالبون سمير زاهر بالترشح لرئاسة النادي
- تقرير.. كوبر يكسرأسطورة رؤوس الحربة الأربعة في أمم إفريقيا
- ميدلسبره يضم جيستيد مهاجم أستون فيلا
- زفيريف يطيح بفيدرر من كأس هوبمان للتنس
- الإسماعيلي يلتقي أبوصوير والقنطرة وديا قبل معسكر الإمارات
- الأمن يوافق على حضور الجماهير وديتي شباب مصر والمغرب
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
حقوق الإنسان: مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية
04
يناير
2017
16:50 PM
قال المحامي مصطفى الجمال، عضو لجنة حقوق الإنسان: إن مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية، منوهًا إلى أن مصر أصبحت محطة من محطات تصدير الأعضاءوشدد «الجمال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «أمنية مصرية»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، على أن تجارة الأعضاء البشرية أصبحت مقننة على مستوى العالم.وأشار أنه يتم استغلال فقر بعض الأفارقة وغيرهم وشراء أعضائهم البشرية، سواء بموافقتهم أو بالسرقة، مؤكدا ضرورة وضع قوانين رادعة، للحدّ من ظاهرة تجارة الأعضاء البشرية، ومعاقبة من يقوم بذلك.
بواسطة
التعليقات
المزيد في فيديوهات
بالفيديو.. عزة هيكل: «تكرار عرض مشاهد القتل يفقد إنسانيتنا»
حقوق الإنسان: مصر تحتل مرتبة متقدمة في تجارة الأعضاء البشرية
بالفيديو.. مؤمن سليمان يقود أول تدريب لسموحة
كل يوم - الثلاثاء 03 يناير 2017 .. الجزء الثاني
كل يوم - الثلاثاء 03 يناير 2017 .. الجزء الأول
كل يوم - عمرو أديب .. يوجه سؤال إلى مرسي
كل يوم - الراجل اللي ورد للقصر الجمهوري في عهد مرسي حمام وفراخ ولحمة بـ 20 ألف جنيه موجود
كل يوم - عمرو أديب: الخطة المستخدمة لإستهداف الدولة في 2017 هي الفقر
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع