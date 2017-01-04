عرضت فضائية «RT»، اللقطات الأولى من انزلاق طائرة على المهبط غرب روسيا

وأعلن المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، عن الإغلاق المؤقت لمطار مدينة كالينينغراد غرب روسيا بسبب خروج طائرة A 320 من المهبط في أثناء الهبوط.وأوضح المكتب الصحفي في بيان له أن الطائرة، التي كانت تقوم برحلة من موسكو إلى كالينينغراد، والتي كان على متنها 167 راكبًا، إضافة إلى 7 من أفراد طاقم، خرجت من المهبط في أثناء هبوطها.