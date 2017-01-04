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بالفيديو.. لقطات من أكبر موقع لوحدات الإسكان الاجتماعي في 6 أكتوبر
04
يناير
2017
13:50 PM
عرضت فضائية «أكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يرصد أكبر موقع لوحدات الإسكان الاجتماعى في مدينة 6 أكتوبر، والتي من المقرر الانتهاء من تنفيذ 43 ألف وحدة سكنية قبل 30 يونيو المقبلوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد أمس الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئاسة الجمهورية للتخطيط العمراني، لمناقشة ملف الأبنية التعليمية ومشروعات الإسكان الاجتماعية، والأعمال الجارية في العاصمة الإدارية والمدن الجديدة.وأشار الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق، خلال الاجتماع إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ 43 ألف وحدة سكنية في مدينة السادس من أكتوبر بالجيزة قبل 30 يونيو المقبل، رغم أن أعمال التنفيذ بدأت في مايو الماضي.
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