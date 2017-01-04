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بالفيديو.. أسامة هيكل: مناقشة ملف تيران وصنافير شديدة الحساسية
04
يناير
2017
10:49 AM
قال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن مناقشة ملف تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البرلمان ستكون شديدة الحساسية، موضحًا أن البعض يرى أنهما مصريتان والجانب الآخر يرى أنهما سعوديتانوأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء، أن المسئولية أصبحت ملقاة على البرلمان، وليس للحكومة أي دخل، مؤكدًا أنهم يستعرضون كل الآراء القانونية والاتفاقيات الدولية لإصدار قرار يقيني، وبالتالى ليس هناك عجلة في اتخاذ القرار.
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