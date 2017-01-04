قال سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للقطاع العام والخاص، إن هناك انتظامًا في عملية صرف المعاشات بجميع منافذ الصرف منذ الساعات الأولى من العام الجديد، لافتًا إلى أنه خلال أول يومين تم صرف أكثر من ثلث المعاشات

وأضاف «عبد الهادى»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء، أنه يتم متابعة عملية صرف المعاشات لتسهيل الأمور على المواطنين، حيث تم صرف أكثر من 6 ملايين كارت، وجار استكمال المنظومة، مؤكدًا أنه لا نية لزيادة المعاشات.