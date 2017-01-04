أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن بداية من اليوم طقس مائل للدفئ على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، من خلال سطوع الشمس في أغلب ساعات النهار مضيفًا: «يا حلاوة شمسنا

. لأن شمس مصر الجميلة هتبقى ساطعة على أغلب محافظات مصر».وقال عبد العال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح أون»، المذاع عبر فضائية «ON E»، اليوم الأربعاء: إن هيئة الأرصاد الجوية سوف تصدر بيانا لها غدًا عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، حى يتخذ المواطنين والمسئولين التدابير اللازمة.