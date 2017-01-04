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بالفيديو.. محمد نور يكشف سر إخفاء صورة ابنته «علياء» على معجبيه
04
يناير
2017
06:47 AM
تحدث المطرب محمد نور عضو فريق |واما|، عن مدى حبه لأولاده وبالتحديد ابنته |علياء| التي كثيرًا ما يغني لها، وهي تقابل هذا الغناء بالدموع؛ نظرًا لفرط مشاعرهاوقال |نور| خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي في برنامجها |ضربة حظ| المذاع على شاشة |الحياة|، إنه أدرك بعد إنجابه لـ |علياء| التي تبلغ من العمر عامين، سر خوف الأهالي على بناتهم، مشيرًا إلى أنه لا يحب أن يرى أحد صورة |علياء| خوفًا عليها من الحسد قائلًا:| لحد دلوقتي محدش شاف صورتها، واللي يجي هيجوزها ده هطلع عينه، مش بالساهل يعني|.وذكر أن ابنه |عمر| كان هذا الصيف فاتحة خير عليه؛ حيث شارك في أحد الأفلام، وأن ابنه |علي| يمارس كرة القدم.
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