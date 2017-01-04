قال أحمد حسام ميدو، إن نادي وادي دجلة يجذب أي مدير له؛ لأنه يمتلك إدارة محترفة ومستقرة، مشيرًا إلى أن النادي يسعى للبقاء في منتصف الجدول وتنفيذ إستراتيجية النادي وفلسفته

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحريف» الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على شاشة «دي إم سي سبورت»: «أنا كنت عارف أني هسيب نادي الزمالك وأخذت قراري بناء على التفكير عقليا وليس بعواطفي، وتعلمت كثيرًا من التجربة الثانية في تدريب الزمالك».وتابع: «كنت شغال لنادي الزمالك وكأني قاعد لمدة 10 سنوات، وكافة اللاعبين الكبار أنا قررت ضمهم للزمالك».