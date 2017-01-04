قال أحمد حسام ميدو المدير الفني لنادي وادي دجلة، إن عصام الحضري حارس مرمى فريقه يستحق حراسة المنتخب الوطني في بطولة كأس أمم أفريقيا 2017 التي تستضيفها الجابون

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحريف» تقديم الإعلامي إبراهيم فايق، على شاشة «دي إم سي سبورت»: «الحضري هو الأحق بحراسة مرمى المنتخب رغم تألق أحمد الشناوي حارس الزمالك وشريف إكرامي حارس الأهلي فهو لاعب رائع وله تاريخ ويستطيع قيادة الفريق بشكل جيد لخبرته وقيادته».وتابع: «الحضري تعرض لضغط مباريات بدني وذهني ضخم عقب مباراة غانا وطلب مني الحصول على راحة وبعدها عاد لمستواه وكأنه صغر 5 سنين».