قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، إن شيوخ جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين لا يستمعون لأحد ولديهم تعليمات من قياداتهم بعدم الاستماع لأحد

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «كل يوم» المذاع على فضائية «on e»: «حضرت حفل زفاف بصحبة عدد من هؤلاء المشايخ وعندما تم تشغيل أغنية تسلم الأيادي وضعوا أصابعهم على آذانهم وخرجوا».وتابع: «هذا الأمر في غاية الغرابة، فهم لم يعد لديهم إرادة على أنفسهم، ويجب على الآباء أن يستيقظوا لأبنائهم وخاصة بداية من سن 14 إلى 20 عامًا».