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بالفيديو.. رزان مغربي تستقبل ابن محمد نور بالقبلات
04
يناير
2017
04:47 AM
فاجأت الإعلامية رزان مغربي، مقدمة برنامج |ضربة حظ| على شاشة قناة |الحياة|، جمهور البرنامج خلال حلقة الليلة، والتي استضافت خلالها المطرب محمد نور عضو فريق |واما|وقالت |رزان|: |إن لديها ضيفا سيكون مفاجأة للجمهور|، ثم أزاحت الستار عن اسمه فإذا به الطفل عمر محمد نور نجل المطرب، واستقبلته |رزان| بالقبلات.وتحدث |عمر| خلال الحلقة عن حبه للتمثيل والغناء وتجربته الأولى في الفن، كما تحدث أن لديه معجبات وصديقات يحبونه في المدرسة، وطالبت منه مذيعة البرنامج أن يفصح عن اسم عدد منهن لكنه رفض بشكل قاطع.
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