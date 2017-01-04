أكد الفنان محمد نور، عضو فريق |واما|، أن العمل السينمائي والدرامي أمر متعب للغاية ويحتاج لمجهود مضاعف على عكس الغناء، وهذا سر عدم حبه للتمثيل بقدر حبه للغناء

وأضاف |نور| خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي في برنامجها |ضربة حظ| على شاشة قناة |الحياة|، أنه كان لديه تجرِبة جيدة في السينما مع الفنانة مي عز الدين من خلال فيلم |جيم أوفر| وحقق الفيلم نجاحًا جيدًا، مشيرا إلى أن أقرب عمل سيعرض عليه هذا العام سيوافق عليه.وغازلت رزان مغربي |نور| خلال الحلقة مشجعة إياه على التواجد بشكل مكثف في السينما قائلة: |أنت ما شاء الله عليك أنت رشيق ووسيم ومحبوب وبنحب نشوفك في السينما كتير|، ليرد عليها قائلًا: |أخجلتم تواضعنا|.