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بالفيديو.. رزان مغربي تغازل محمد نور على الهواء: أنت وسيم ورشيق
04
يناير
2017
03:47 AM
أكد الفنان محمد نور، عضو فريق |واما|، أن العمل السينمائي والدرامي أمر متعب للغاية ويحتاج لمجهود مضاعف على عكس الغناء، وهذا سر عدم حبه للتمثيل بقدر حبه للغناءوأضاف |نور| خلال لقائه مع الإعلامية اللبنانية رزان مغربي في برنامجها |ضربة حظ| على شاشة قناة |الحياة|، أنه كان لديه تجرِبة جيدة في السينما مع الفنانة مي عز الدين من خلال فيلم |جيم أوفر| وحقق الفيلم نجاحًا جيدًا، مشيرا إلى أن أقرب عمل سيعرض عليه هذا العام سيوافق عليه.وغازلت رزان مغربي |نور| خلال الحلقة مشجعة إياه على التواجد بشكل مكثف في السينما قائلة: |أنت ما شاء الله عليك أنت رشيق ووسيم ومحبوب وبنحب نشوفك في السينما كتير|، ليرد عليها قائلًا: |أخجلتم تواضعنا|.
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