سخر الإعلامي وائل الإبراشي، من دفاع الدكتور محمود عطية عضو مجلس النواب عن خصخصة الحكومة لعدد من القطاعات الحيوية، قائلًا: «بيع يا لطفي، طيب ماندخل القطاع الخاص في حاجات تانية»

وتابع خلال لقائه ببرنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم»: «هناك تيارات يسارية شكلت حكومات في أوروبا وحققت نجاحات كبيرة في العدالة الاجتماعية، ووصلت إلى تدليل المواطن، وبتوصيله للمستشفى».ورد عضو مجلس النواب، قائلا: «هناك دول كانت متأخرة عننا بـ 40 سنة، واتخذت إجراءات استثنائية وأصبحت الآن تسبقنا بـ 40 سنة».