كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار، أنه لم يلتقِ الرئيس الأسبق حسني مبارك في حياته بشكل مباشر

وقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج |هنا العاصمة| المذاع على شاشة |سي بي سي|، إنه لم يتحدث مع مبارك مطلقًا لكنه تحدث مع أشخاص قريبين منه في فترة حكمه بشأن الأوضاع الاقتصادية آنذاك.