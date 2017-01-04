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أحمد هيكل: عمري ما شفت مبارك في حياتي
04
يناير
2017
02:47 AM
كشف الدكتور أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة للاستثمار، أنه لم يلتقِ الرئيس الأسبق حسني مبارك في حياته بشكل مباشروقال خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج |هنا العاصمة| المذاع على شاشة |سي بي سي|، إنه لم يتحدث مع مبارك مطلقًا لكنه تحدث مع أشخاص قريبين منه في فترة حكمه بشأن الأوضاع الاقتصادية آنذاك.
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