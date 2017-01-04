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بالفيديو.. «الصيادلة»: سوق الدواء في مصر ليس له أب شرعي
04
يناير
2017
02:47 AM
قال أحمد طلعت أبو دومة، المتحدث باسم نقابة الصيادلة، إن الهدف الرئيسي من إنشاء النقابة هو الدفاع عن مصالح أعضائها، والعمل على توفير الدواء للشعبوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «بنحبك يا مصر» تقديم حاتم نعمان، المذاع على فضائية «LTC»، أن سوق الدواء في مصر ليس له أب شرعي، ويجب إنشاء هيئة للدواء المصري، على غرار الدول المتقدمة. وأوضح «أبو دومة»، أن النقابة ليس لديها اعتراض على زيادة أسعار الدواء؛ لكن اعتراضها على الطريقة العشوائية التي انتهجتها وزارة الصحة في زيادة الأسعار.
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