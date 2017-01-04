فاجأ محمود عطية، عضو مجلس النواب، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء بسؤال محرج، قائلًا: «أستاذ وائل عايز أروح الحمام»

ونظر الإبراشي إلى النائب هامسًا له: «مش هينفع»، فلوح عضو مجلس النواب بيده للإبراشي قائلًا: «مش قادر».جاء ذلك خلال برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم 2».