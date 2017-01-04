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بالفيديو.. برلماني لـ«الإبراشي»: عايز أروح الحمام.. والإعلامي: مش هينفع
04
يناير
2017
01:47 AM
فاجأ محمود عطية، عضو مجلس النواب، الإعلامي وائل الإبراشي على الهواء بسؤال محرج، قائلًا: «أستاذ وائل عايز أروح الحمام»ونظر الإبراشي إلى النائب هامسًا له: «مش هينفع»، فلوح عضو مجلس النواب بيده للإبراشي قائلًا: «مش قادر».جاء ذلك خلال برنامج «العاشرة مساءً» المذاع على فضائية «دريم 2».
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