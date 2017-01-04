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القابضة للغاز: الشبكة تكلفت 20 مليار جنيه بدون عائد وسيتم تأجيرها
04
يناير
2017
01:47 AM
قال المهندس محمد المصري، رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس»، إن الهيئة العامة للبترول هي المنوط بها توفير الوقود للمواطنينوأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «العاشرة مساء» تقديم الإعلامي وائل الإبراشي المذاع على فضائية «دريم»، أن المادة الأولى من قانون تنظيم سوق الغاز، لا يهدف للخصخصة، وتم مناقشته في مجلس النواب على مدى جلستين.وتابع «المصري»: «القانون لا يمس المواطن ومصانع السماد والحديد والصلب والمصانع الحيوية، والمخابز، ولا يمكن خصخصة الغاز؛ لأنه أمن قومي»، لافتا إلى أن وزارة البترول تسعى لفتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات.وأكد أن شبكة توصيل الغاز الطبيعي في مصر بلغت تكلفتها 20 مليار جنيه وهي بدون عائد الآن، وسيتم تأجير تلك الشبكة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هناك مستثمرين وقّعوا عقودا لإنشاء مشروعات الغاز الطبيعي، والشركة ملتزمة معهم، والحكومة تسعى لفتح أسواق جديدة في مشروعات الغاز الطبيعي عن طريق القطاع الخاص.
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