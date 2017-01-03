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عمرو أديب: حق ربنا الحد الأدنى للأجور 2900 جنيه
03
يناير
2017
22:48 PM
طالب الإعلامي عمرو أديب، الدولة بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور للمواطنين، لاسيما في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، مضيفًا: |حق ربنا الحد الأدنى للأجور 2900 جنيه|وتابع أديب خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: أنه بعد قرار تعويم الجنيه كان يجب على الدولة زيادة دخل الأفراد، أو رفع الضرائب من على كاهل المواطنين لمدة عام حتى تستقر الأسعار، مردفًا: |السنة دي سودة وربنا يعديها على خير|، مبديًا تعاطفه مع حجم الظروف الضاغطة والصعبة التي يعاني منها المواطن المصري الفقير، مردفًا: |للأسف محدش بيمرض في البلد دي غير الفقير|.
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