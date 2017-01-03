ناشد الإعلامي عمرو أديب، الدولة وشركات الأدوية بضرورة عدم رفع أسعار أدوية الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر والقلب والأورام والروماتيد، مضيفًا: |نقص أدوية الأمراض المزمنة واللي بتعمله الشركات كفر

. الله يكون في عون المريض الغلبان واللي شايل همه|.وتابع أديب، خلال برنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON E»: «أنه يجب أن تدعم الدولة وتدفع من جيبها بعض الفروق في أسعار أدوية الأمراض المزمنة بعد قرار تعويم الجنيه»، مضيفًا: «يجب أن تجد الدولة بندا واضحا لدفع هذه الأموال».وتابع: «على الدولة أن تدرك أن أدوية الأمراض المزمنة فوق حرية الإعلام والمحافل الدولية وتجديد الخطاب الديني.. لا يوجد هناك أسوأ من معاناة مريض قلب بسبب عدم توافر العلاج له».