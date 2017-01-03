أثني الإعلامي أحمد موسى، على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد وتعقب الأذرع الفاسدة في الدولة

وقال |موسى| خلال حلقة الليلة من برنامجه |على مسئوليتي| المذاع على شاشة |صدى البلد|، إن الدور سيأتي على كل العناصر الفاسدة في هذا البلد، والأذرع التابعة لها، موضحا: |يومهم جاي وكل اللي أخد حاجة دوره جاي|.وذكر |موسى| أن الرقابة الإدارية لا تنام من أجل مكافحة هؤلاء، وأنا أيضًا معهم، لأن هؤلاء لا بد من فضحهم، مشيرًا إلى أنه يحضر لمفاجآت خلال الأيام المقبلة، قائلًا: |الفسدة والمخربين لازم يتفضحوا وأنا وراهم والزمن طويل|.وناشد الإعلامي جمهوره بالدعاء بالستر له ولكل مشاهديه، قائلًا: |متدعوش غير بالستر فقط، ربنا يسترها معانا ومعاكم|.