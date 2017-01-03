انتهت مباراة فالنسيا أمام سيلتافيجو، بفوز الأخير برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميستايا ضمن مباريات الذهاب من دور الـ16 ببطولة كأس إسبانيا

وافتتح التسجيل لصالح سيلتافيجو اللاعب إياجو إسباس خونكال بالدقيقة 3، ثم أضاف الهدف الثانى اللاعب ثيو بونجوندا بالدقيقة 14، بينما أحرز الهدف الثالث اللاعب دانييل واس بالدقيقة 18.وأحرز هدف فالنسيا الوحيد اللاعب دانيال باريخو في الدقيقة 58، واختتم الأهداف لصالح سيلتافيجو اللاعب جون جيديتى بالدقيقة 78 من المباراة.