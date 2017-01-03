قال اللواء مجدي البسيوني، الخبير الأمني: إن رؤية الشهود لحادث ذبح تاجر الخمور بالإسكندرية، تساعد في القبض على الجاني

مؤكدا أن القبض على المتهم لن يستغرق أياما، طالما أن الجريمة رصدتها الكاميرات.وأضاف البسيوني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور»، تقديم معتز الدمرداش: إنه لا يمكن تحديد ميول المتهم، إلا بعد الاستدلال عليه.وتابع: «إنه من الممكن أن يكون القاتل «مبرشما»، واللحية الآن، يطلقها الإرهابي وغيره، وقد يكون المتهم مدمنا للمخدرات، أو أحد أفراد الجماعات الإرهابية».وتابع: «أقول للمواطنين: احموا أنفسكم؛ بوضع كاميرات للمراقبة».