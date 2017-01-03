قال الفنان تامر عبد المنعم، إن أسباب وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي كان يقدمه على فضائية «القاهرة والناس»، أزمة مالية تعاني منها القناة

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة» تقديم الإعلامية أمانى الخياط، المذاع على فضائية «on live»: «إبراهيم عيسى يملك الكثير من المال ومش غلبان كما يردد البعض، وأنه يملك إصدار مجلتين وجريدة ودار نشر حاليا».