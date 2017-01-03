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تامر عبد المنعم: أزمة مالية وراء توقف برنامج إبراهيم عيسى
03
يناير
2017
20:48 PM
قال الفنان تامر عبد المنعم، إن أسباب وقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى، الذي كان يقدمه على فضائية «القاهرة والناس»، أزمة مالية تعاني منها القناةوقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «مباشر من العاصمة» تقديم الإعلامية أمانى الخياط، المذاع على فضائية «on live»: «إبراهيم عيسى يملك الكثير من المال ومش غلبان كما يردد البعض، وأنه يملك إصدار مجلتين وجريدة ودار نشر حاليا».
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