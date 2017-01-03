أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا بنظيره الإثيوبي تطرق للحديث خلاله عن عن ملف سد النهضة

وقال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية في مداخلة هاتفية لبرنامج |الحياة اليوم| الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة قناة |الحياة|، إن اتصال الوزير سامح شكري يعبر عن حرص مصر على تنمية العلاقات بين البلدين.وأضاف أن الوزير شكري طلب عقد لقاء مشترك مع نظيره الإثيوبي ووزير خارجية السودان، بشأن ملف سد النهضة، وأن هناك رغبة من الدول الثلاث لإنهاء الدراسات الفنية المتعلقة بهذا الملف.أكد أن ملف سد النهضة يعد ملف الدولة المصرية بأكملها وتشارك به كافة الأجهزة المعنية.