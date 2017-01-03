قال الدكتور كمال بريقع، منسق ورش العمل في ملتقى الشباب في بورما: إن الحوار الذي انطلق اليوم، برئاسة شيخ الأزهر؛ لتحقيق السلام في بورما، بمثابة الخطوة الأولى لإنقاذ المسلمين في ميانمار، مضيفا: نجحنا في جمع فرقاء ميانمار للمرة الأولى، على مائدة واحدة، تحت رعاية الأزهر الشريف

وأشار بريقع، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، تقديم تامر أمين، إلى أن استجابة الحكومة في ميانمار لدعوة الإمام الأكبر للتحاور؛ لتحقيق السلام، بادرة إيجابية لحل النزاع، مؤكدا: إن الهدف من الحوار ليس «شو إعلامي»، ولكنه من أجل التعرف على المشكلات الحقيقية، التي تدور في ميانمار، والمساعدة في إزالة أسباب النزاع بين جميع الأعراق هناك.